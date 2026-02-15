Президент Литвы допустил готовность России к миру в 2028 году

Президент Литвы Науседа: Россия может быть готова к миру на Украине в 2028 году

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия якобы не показывает стремления к завершению конфликта на Украине и не готова к реальным переговорам. Его слова с Мюнхенской конференции по безопасности приводит «Европейская правда».

«Как мне кажется – и Россия доказывает это каждый день, – Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно, это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026-м», — порассуждал Науседа.

Он утверждает, что Москва якобы «имитирует» переговорный процесс, чтобы «сломить дух украинцев». В связи с этим, по его словам, Киеву нужна постоянная поддержка и трансатлантическое единство.

Накануне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что европейские страны полностью самоустранились от процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Европа не играет никакой роли в переговорах.

9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, частью процесса и должны иметь место за столом переговоров.

