В МИД РФ назвали Армению инструментом Запада в противостоянии с Москвой

Галузин: Армения является инструментом Запада в противостоянии с Москвой
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Армения становится инструментом Запада в противостоянии с Россией.

Галузин напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян указал на линию страны, не подразумевающую нанесения вреда интересам России.

«Тем не менее, видим, что Ереван наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями. Много раз говорили нашим армянским партнерам, что для Запада — и это там уже перестали скрывать — Армения является инструментом геополитической борьбы в деле противостояния с Москвой», — отметил дипломат.

10 февраля Пашинян заявил, что Ереван не будет действовать против Москвы.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

Политолог раскрыл суть политики США в отношении Армении.
 
