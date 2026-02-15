В ВСУ заявили о запрете военным НАТО ехать к фронту

Ряд стран НАТО запретил своим военным участвовать в боевых действиях и приближаться к линии соприкосновения на Украине. Об этом в эфире телемарафона на канале «1+1» заявил подполковник ВСУ Максим Жорин.

По его словам, западным советникам и представителям армий союзников сейчас не разрешено выезжать дальше Киева или Львова. В связи с этим, как отметил офицер, он не рассматривает возможность ввода иностранных войск на территорию Украины даже в рамках потенциальных мирных договоренностей.

Жорин заявил, что ни один иностранный солдат не прибудет на Украину, пока обсуждения не предусматривают фактического присутствия военных на земле. Он добавил, что большинству офицеров и военнослужащих стран-партнеров запрещено приближаться к прифронтовым районам.

По мнению подполковника, гарантировать безопасность может только усиление собственных вооруженных сил, а не размещение иностранного контингента.

Также Жорин называл пустой риторикой слова о появлении европейских войск на Украине.

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес речь в Верховной раде и заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

При этом в МИД России неоднократно заявляли, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.