Эксперт оценил эффект переноса срока оплаты ЖКХ

Эксперт Склянчук: новый единый срок оплаты ЖКХ повысит дисциплину платежей
Виталий Белоусов/РИА Новости

Введение единого срока оплаты жилищно-коммунальных услуг позволит свести к минимуму просрочки со стороны граждан. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

По его словам, после изменения правил большинство россиян будут реже нарушать сроки платежей. В первую очередь нововведение окажется выгодным для людей с невысокими доходами, у которых оплата коммунальных услуг привязана к получению зарплаты или иного ежемесячного дохода.

Эксперт отметил, что прежний предельный срок — до 10 числа месяца — был удобен не для всех, поскольку для части семей расходы на ЖКХ составляют значительную долю бюджета. Перенос даты позволит избежать задержек и необходимости срочно искать средства для оплаты.

Склянчук подчеркнул, что в целом платежная дисциплина в России остается высокой — свыше 90%, а по отдельным видам услуг, включая электроснабжение, достигает 99%.

Он напомнил, что к неплательщикам применяются меры воздействия: начисляются пени, а при задолженности от 50 тыс. рублей управляющие компании могут взыскать долг через суд. В таком случае судебные приставы вправе арестовать имущество или списать средства со счетов. Крайняя мера — ограничение на выезд за границу. По словам эксперта, подобные меры могут затронуть и обеспеченных собственников, имеющих элитную недвижимость, но не оплачивающих коммунальные услуги.

С 1 марта 2026 года в России вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Сейчас общий предельный срок установлен до 10 числа. Кроме того, изменится порядок направления платежных документов: их должны будут направлять не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, вместо действующего срока до 1 числа.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ.
 
