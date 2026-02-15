Размер шрифта
Герасимов раскрыл план ВСУ по остановке продвижения российских войск

Герасимов: ВСУ перебросили на Запорожское направление подготовленных штурмовиков
Sofia Gatilova/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на Запорожское направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения, пытаясь сдержать наступление российских бойцов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

По его словам, на указанном участке фронта развивает наступление группировка войск «Восток». Он подчеркнул, что российские соединения уверенно отражают атаки противника, ВСУ несут значительные потери, добавил генерал.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения российской армии могут начать штурм города Запорожья, находящегося под контролем Киева, к лету 2026 года. Одновременно с этим, считает эксперт, Вооруженные силы России будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в Донецкой народной республике (ДНР). При этом Кнутов добавил, что говорить о конкретике пока рано, поскольку все будет зависеть от ситуации на тот момент времени.

Ранее Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.
 
