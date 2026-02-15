Размер шрифта
Мэр Киева Кличко рассказал о ситуации в городе

Кличко: Киев находится на грани катастрофы
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Financial Times заявил, что украинская столица находится на грани катастрофы.

«Киев находится на грани катастрофы», — поделился мэр города.

Накануне Кличко сообщал, что в Киеве третьи сутки подряд отсутствует отопление в 2,2 тыс. многоквартирных домов после повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

По его словам, 12 февраля теплоснабжение было отключено в 2,6 тыс. домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. На данный момент подачу тепла удалось восстановить лишь в 400 из них, отметил Кличко.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Он назвал ситуацию в столице сложной, отметив, что множество зданий остаются без теплоснабжения.

Ранее жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки из-за проблем с ЖКХ.
 
