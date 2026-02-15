Тренер Слуцкий заявил, что не готов вернуться в Россию

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий заявил, что не готов возвращаться в Россию

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который возглавляет «Шанхай Шэньхуа», в интервью на YouTube-канале «За деньги» признался, что совершенно не готов возвращаться в Россию.

«Я проехал за это время Японию, Корею, Австралию, Малайзию, Сингапур и все прочее. Я нереально много путешествую по Юго-Восточной Азии, когда у нас есть выходные дни. Живу в самом технологичном городе мира. Получаю великолепную зарплату — в России бы получал ниже», — заявил он.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

29 января 2025 года с клуба «Шанхай Шэньхуа» сняли десять очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае. Также десять очков сняты с клуба «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, приговоренный к пожизненному заключению за взяточничество в 2024 году. Еще 73 человека пожизненно отстранены от футбольной деятельности.

Всего очки сняты с 11 клубов. Эти команды начнут новый чемпионам с отрицательным количеством набранных баллов.

