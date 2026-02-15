Размер шрифта
Девушка игрока «Зенита» Глушенкова простила его после измены с 18-летней моделью

Футболист Глушенков выложил фото со своей девушкой после сообщений об измене
glushenkov.15/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушка футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова Анна Нечаева не стала разрывать отношения после появившейся в СМИ информации об изменах игрока.

Это стало известно после того, как 14 февраля, в День всех влюбленных, футболист опубликовал романтическое фото из Дубая с Нечаевой в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив ее аккаунт.

В начале декабря 18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес Глушенкова. Модель в своем Instagram опубликовала скриншоты интимных переписок, указав, что собеседником является Глушенков. Отмечено, что их общение началось еще тогда, когда Артамоновой не было 18 лет: в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

Следом модель опубликовала еще часть переписок, которые относятся к ноябрю 2025 года. Футболист и модель 9 ноября договорились о встрече в отеле, после чего сообщений в этот день больше не было, а утром 10 ноября они обменялись еще сообщениями. При этом позднее в переписке собеседник модели просил ее больше не писать ему.

14 декабря, в скором времени после заявлений Артамоновой, Нечаева в своих соцсетях опубликовала неоднозначный пост с фразой «тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь».

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что не общается с детьми от первого брака.
 
