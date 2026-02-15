Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

«Несмотря на суровую зиму»: Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов

Герасимов: в феврале под контроль ВС РФ перешло 12 населенных пунктов
Минобороны России

Российские войска за первую половину февраля освободили 12 населенных пунктов, под контроль перешло более 200 кв. км территории. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

По его словам, за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединения и воинские части объединенной группировки добились продвижения и расширили зону контроля более чем на 200 кв. км.

Герасимов также заявил, что ВСУ несут значительные потери и не способны их восполнить, делая основную ставку на применение беспилотников. Он отметил, что российские военные используют БПЛА в среднем в два раза чаще, чем украинская сторона.

10 февраля Telegram-канал SHOT написал, что состоящий из заключенных украинский батальон «Шквал» больше не в состоянии вести бои за Купянск в Харьковской области. По информации журналистов, подразделение утратило боеспособность из-за больших потерь. Причинами стали обморожение, туберкулез и дезертирство.

Ранее российские бойцы взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!