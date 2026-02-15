«Несмотря на суровую зиму»: Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов

Российские войска за первую половину февраля освободили 12 населенных пунктов, под контроль перешло более 200 кв. км территории. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

По его словам, за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединения и воинские части объединенной группировки добились продвижения и расширили зону контроля более чем на 200 кв. км.

Герасимов также заявил, что ВСУ несут значительные потери и не способны их восполнить, делая основную ставку на применение беспилотников. Он отметил, что российские военные используют БПЛА в среднем в два раза чаще, чем украинская сторона.

10 февраля Telegram-канал SHOT написал, что состоящий из заключенных украинский батальон «Шквал» больше не в состоянии вести бои за Купянск в Харьковской области. По информации журналистов, подразделение утратило боеспособность из-за больших потерь. Причинами стали обморожение, туберкулез и дезертирство.

Ранее российские бойцы взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области.