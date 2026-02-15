Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Глава МИД Украины обсудил с Каллас «давление» на Россию

Глава МИД Украины Сибига обсудил с Каллас давление на Россию
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой евродипломатии Каей Каллас, в ходе которой стороны обсудили в том числе усиление давления на Россию. Публикация появилась на странице главы МИД республики в соцсети Х.

Сибига сообщил, что затронул три «ключевые темы». Во-первых, речь шла о мирных усилиях и способах их ускорения при участии Европы и Соединенных Штатов.

«Во-вторых, усиление санкционного давления на Россию, в частности, скорейшее принятие «сильного 20-го пакета», запрет на морские перевозки для теневого флота России и запрет на въезд для участников российской агрессии против Украины», — написал он.

Третьей темой глава МИД Украины назвал членство в Евросоюзе как «одной из ключевых гарантий безопасности».

До этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине. По его словам, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!