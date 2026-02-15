Глава МИД Украины обсудил с Каллас «давление» на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой евродипломатии Каей Каллас, в ходе которой стороны обсудили в том числе усиление давления на Россию. Публикация появилась на странице главы МИД республики в соцсети Х.

Сибига сообщил, что затронул три «ключевые темы». Во-первых, речь шла о мирных усилиях и способах их ускорения при участии Европы и Соединенных Штатов.

«Во-вторых, усиление санкционного давления на Россию, в частности, скорейшее принятие «сильного 20-го пакета», запрет на морские перевозки для теневого флота России и запрет на въезд для участников российской агрессии против Украины», — написал он.

Третьей темой глава МИД Украины назвал членство в Евросоюзе как «одной из ключевых гарантий безопасности».

До этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что у Соединенных Штатов заготовлен «крупнейший» пакет санкций против России, введение которых зависит от хода переговоров об урегулировании на Украине. По его словам, Вашингтон может продолжить давить на Москву через новые рестрикции, в том числе против теневого флота России.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.