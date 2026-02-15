Стало известно число населенных пунктов, взятых ВС РФ за последнее время

Герасимов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль не менее 10 населенных пунктов

Российские военнослужащие за последнее время взяли под контроль не менее 10 населенных пунктов. Об этом в ходе инспекции группировки войск «Центр» сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, подразделения группировки «Север» выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Сидоровки и Поповки в Сумской области. Также под их контроль перешла Чугуновка в Харьковской области.

«Группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — подчеркнул генерал армии.

Еще три населенных пункта — Приморский, Магдалиновка и Запасное в Запорожской области — были освобождены подразделениями группировки «Днепр». Как сказал Герасимов, в данный момент бойцы этой группировки продолжают наступать в направлении Запорожья.

Военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Среди них — Цветковое, Придорожное, Староукраинка и Зализничное.

«На Краснолиманском направлении завершается зачистка от формирований противника населенных пунктов Дробышево и Яровая», — добавил начальник Генштаба.

Также он рассказал, что ВС РФ к текущему моменту взяли под контроль южную часть города Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). Всего российские военные заняли более 30% от общего количества зданий в населенном пункте.

