Стало известно число населенных пунктов, взятых ВС РФ за последнее время

Герасимов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль не менее 10 населенных пунктов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за последнее время взяли под контроль не менее 10 населенных пунктов. Об этом в ходе инспекции группировки войск «Центр» сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, подразделения группировки «Север» выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Сидоровки и Поповки в Сумской области. Также под их контроль перешла Чугуновка в Харьковской области.

«Группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — подчеркнул генерал армии.

Еще три населенных пункта — Приморский, Магдалиновка и Запасное в Запорожской области — были освобождены подразделениями группировки «Днепр». Как сказал Герасимов, в данный момент бойцы этой группировки продолжают наступать в направлении Запорожья.

Военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Среди них — Цветковое, Придорожное, Староукраинка и Зализничное.

«На Краснолиманском направлении завершается зачистка от формирований противника населенных пунктов Дробышево и Яровая», — добавил начальник Генштаба.

Также он рассказал, что ВС РФ к текущему моменту взяли под контроль южную часть города Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР). Всего российские военные заняли более 30% от общего количества зданий в населенном пункте.

Ранее Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ в 2025 году.
 
