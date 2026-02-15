Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Клинтон заявила, что Трамп предал Запад

Хиллари Клинтон заявила о «позоре» Трампа из-за событий на Украине
Aaron Schwartz/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала позицию нынешней американской администрации по украинскому конфликту «позорной». Трансляцию ее выступления вел Fox News.

Клинтон выразила мнение, что американский лидер Дональд Трамп «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним». Она также обвинила главу Белого дома в подрыве единства Запада и международных обязательств.

«Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека», — подчеркнула Клинтон.

До этого сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Вашингтон передать Украине «Томагавки». По его мнению, это необходимо сделать для изменения соотношения сил и «поражения инфраструктуры, на которую рассчитывает Путин при создании беспилотников и всего прочего».

Грэм на конференции также обвинил Европу в неготовности ввести санкции против Китая и Индии за поддержку России.

Ранее Лавров заявил, что Россия не допустит размещения на Украине оружия, угрожающего Москве.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!