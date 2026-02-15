Клинтон заявила, что Трамп предал Запад

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала позицию нынешней американской администрации по украинскому конфликту «позорной». Трансляцию ее выступления вел Fox News.

Клинтон выразила мнение, что американский лидер Дональд Трамп «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним». Она также обвинила главу Белого дома в подрыве единства Запада и международных обязательств.

«Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека», — подчеркнула Клинтон.

До этого сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм призвал Вашингтон передать Украине «Томагавки». По его мнению, это необходимо сделать для изменения соотношения сил и «поражения инфраструктуры, на которую рассчитывает Путин при создании беспилотников и всего прочего».

Грэм на конференции также обвинил Европу в неготовности ввести санкции против Китая и Индии за поддержку России.

Ранее Лавров заявил, что Россия не допустит размещения на Украине оружия, угрожающего Москве.