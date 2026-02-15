Размер шрифта
Москва допустила паузу в ударах при выборах на Украине

Галузин: Россия может обеспечить тишину в день выборов на Украине
Россия готова обеспечить отсутствие ударов по территории Украины в день возможного голосования, если Киев примет решение о проведении выборов. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

При этом он отметил, что на данный момент вопрос о практической организации выборов на Украине не обсуждается.

Дипломат подтвердил, что позиция президента России Владимира Путина сохраняет актуальность — глава государства заявлял о готовности рассмотреть прекращение ударов вглубь Украины в день голосования при условии его проведения.

Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы на Украине только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

