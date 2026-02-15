Психолог рассказала, как перестать завидовать влюбленных парам из соцсетей

Справиться с чувством зависти к другим можно за четыре шага. Это поможет превратить чувства от сравнения себя с другими в конструктивный инструмент улучшения жизни, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«14 февраля в соцсетях — это день, когда на показ в соцсетях выставляется не реальность отношений, а их идеальная, отфильтрованная и стилизованная проекция. Сравнивать свои будни с таким контентом из соцсетей могут вызывать закономерную боль и зависть. Однако эти чувства можно превратить в конструктивный сигнал. Первый шаг — осознать, что вы сравниваете не жизнь с жизнью, а процесс с результатом. Вы видите свои отношения изнутри, со всеми сложностями диалога, компромиссами и тишиной. А вам показывают лишь сверкающий артефакт», — посоветовала специалист.

Второй шаг — практика цифровой экологии. Отпишитесь на сутки от акаунтов, которые специализируются на идеальном фасаде. Вместо пассивного скроллинга займитесь активным действием.

«Третий шаг — перенаправить энергию сравнения. Задайте себе честный вопрос: «Чего на самом деле я хочу?». За розой в хрустальной вазе часто стоит не желание именно розы, а жажда значимости, заботы, праздника или внешнего признания. Определите, какая потребность стоит за вашей грустью. Затем спросите: «Как я могу дать это себе или попросить у партнера в нашей реальной жизни?». Может быть, вместо букета в соцсетях вам нужна совместная прогулка», — заметила Шпагина.

Последний шаг — благодарность за обыденность. Составьте мысленный список не фотогеничных и идеальных, но ценных лично для вас моментов ваших отношений.

«Используйте зависть как компас. Если определенный образ вызывает острое чувство — возможно, он указывает на то, чего вам действительно не хватает. Но не в форме «хочу такую же фотографию», а в форме «хочу больше романтики/внимания/путешествий». Обсудите это с партнером не как упрек («ты мне никогда не дарил огромных букетов!»), а как мечту: «Знаешь, я поняла, что мне очень важны маленькие сюрпризы, давай придумаем, как это встроить в нашу жизнь», — заключила психолог.

