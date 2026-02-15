В Таиланде перевернулся пассажирский автобус

Khaosod: более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Таиланда

На юге Таиланда опрокинулся автобус с более 50 пассажирами. Об этом сообщила газета Khaosod.

Авария произошла в ночь на 15 февраля в провинции Транг. Автобус следовал по маршруту Пхукет — Бетонг (провинция Яла). По информации Khaosod, всего в автобусе находились 52 человека. Более 40 получили травмы различной степени тяжести, 10 из них попали в больницы в тяжелом состоянии.

По данным издания, одной из возможных причин ДТП мог стать сон водителя за рулем. Полиция начала расследование.

В генеральном консульстве России в провинции Пхукет сообщили ТАСС, что сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало. В диппредставительстве уточнили, что местные власти не передавали информации о россиянах среди раненых, обращений от граждан также не было.

До этого микроавтобус сбил российского туриста на оживленной улице курорта — спасти пострадавшего врачам не удалось.

