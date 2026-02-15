Девушка Бонда и доктор Куин. Джейн Сеймур — 75

Размер шрифта
Британской актрисе, продюсеру и писательнице Джейн Сеймур исполнилось 75 лет. Она родилась в 1951 году в пригороде Лондона в семье медсестры и акушера, которые дали ей имя Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг.

В детстве будущая актриса выучила голландский и французский языки, получила образование в школе исполнительских искусств. В 17 лет взяла псевдоним в честь Джейн Сеймур (1508–1537) — самой любимой жены английского короля Генриха VIII (1491–1547).

Кинодебют Сеймур состоялся в 1969-м, когда она появилась в фильме Ричарда Аттенборо «Эта прекрасная война». Международную известность актриса получила в 1973-м, исполнив роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Живи и дай умереть».

Также она снималась в таких картинах, как «Звездный крейсер «Галактика» (1978), «Алый первоцвет» (1982), «Французская революция» (1989), «Доктор Куин, женщина-врач» (1993), «Незваные гости» (2005), «Сначала любовь, потом свадьба» (2011), «Маленькая Италия» (2018) и многих других. Фильмография актрисы насчитывает более 150 ролей.

Сеймур была замужем четыре раза. В 1971–1973-х состояла в браке с режиссером Майклом Аттенборо, в 1977–1978-х — за Виктором Джеффри Плэнером, в 1981–1992-х — за Дэвидом Флинном (у пары родились дочь и сын). В 1993–2015 годах актриса была замужем за актером Джеймсом Кичем (в браке родились сыновья-близнецы). С 2023 года состоит в отношениях с музыкантом и бывшим врачом скорой помощи Джоном Замбетти.

«Я чувствую себя, наверное, лет на 40 или 50, может быть, на 40 <…> В каком-то смысле я стала своего рода символом того, что жизнь после 70 существует <…> Я чувствую себя очень энергичной. У меня больше энергии, чем у большинства молодых людей на съемочной площадке», — поделилась Сеймур в интервью журналу People.

Примечательная особенность артистки — гетерохромия. Ее правый глаз — карий, а левый — зеленый.

Сеймур в жизни и кино — в галерее «Газеты.Ru».
 
