Фанаты обвинили американский телеканал в провале Малинина на ОИ-2026

Болельщики фигуриста из США Ильи Малинина обвинили американский телеканал NBC в неудачном выступлении спортсмена на зимних Олимпийских играх — 2026 из-за чрезмерного давления. Об этом пишет Newsweek.

«Нэйтан Чен — 2018, Симона Байлз — 2021, а теперь Илья Малинин 2026. NBC, прекратите называть спортсменов непобедимыми», — указал один из фанатов.

Болельщики считают, что во время освещения Олимпиады и подготовки к ней канал подвергал Малинина сильному психологическому давлению. Сам спортсмен после своего выступления признался, что «давление, внимание СМИ и надежды на золото — это было тяжело».

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи объяснил провал Малинина на Олимпиаде.