Косачев назвал ситуацию в Идлибе испытанием российско-турецких договоренностей

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что ситуация вокруг сирийского Идлиба является может повлиять на прочность российско-турецких договоренностей, передает «Интерфакс».

По мнению сенатора, Турция в последнее время стремится к наращиванию своего военного присутствия в Идлибской зоне с целью предотвратить продвижение войск правительственной армии, в связи с чем Анкара ни раз давала предупреждения в адрес Москвы.

Он также напомнил, что нельзя исключить попытки третьих сторон искусственно ухудшить ситуацию, в том числе с целью обострения конфликта между сирийской и турецкой сторонами.

Косачев отметил, что очень важны контакты на уровне глав МИД, а ответственность за сохранение договоренностей лежат на президентах двух стран.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в результате удара правительственных войск Сирии погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ответ ликвидировала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск.

При этом в российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) отметила, что Турция не наносила ударов по позициям режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе.

А позже стало известно, что организация «Белые каски» при поддержке террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в России) готовят провокацию с использованием химических веществ в сирийском Идлибе.

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