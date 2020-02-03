Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, заявления «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» выявляют некоторые проблемы сторон, которые об этом говорят.

Дипломат уточнила, что они показывают их «проблемы не с прошлым, а с будущим».

«Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат», — написала Захарова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Эстонии: Тартуский мирный договор действует

— Эстония упрекнула Россию за отказ признавать Тартуский мирный договор

— В Эстонии назвали договор о границе с Россией противоречащим конституции