Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует. Об этом она написала в своем Facebook.
По ее словам, заявления «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» выявляют некоторые проблемы сторон, которые об этом говорят.
Дипломат уточнила, что они показывают их «проблемы не с прошлым, а с будущим».
«Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат», — написала Захарова.
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