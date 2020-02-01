В бундестаге назвали нереалистичным расширение ЕС в ближайшие 10 лет

Расширение Евросоюза (ЕС) в ближайшие десятилетие после выхода Великобритании из его состава представляется нереалистичным, заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, наилучшим вариантом развития является консолидация европейских, однако возможно и продолжение распада Евросоюза. В существующих условиях принятие в состав ЕС новых членов, в том числе Украины, «можно исключить еще минимум на десять лет», подчеркнул Фризен.

Причиной отсутствия перспективы расширения ЕС политик считает разный уровень экономического развития стран-членов союза, который приводит к проблемам в сфере труда и криминальности, а также к перераспределению средств.

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза. В составе ЕС Британия пробыла 47 лет.

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