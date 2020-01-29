Володин счел кощунством попытки Польши и Украины переписать историю ВОВ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины, лидер Польши и главы стран Прибалтики пытаются переписать историю Второй мировой войны, цитирует «Интерфакс».
Володин отметил, что Россия не принимает происходящее в ряде европейских стран, которые перечеркивают память о предках.
«Это не только кощунственно, но и несправедливо», — добавил Володин.
Он вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского, который говорил о причастности Советского Союза к развязыванию ВОВ. Таким образом он отрекся от своего деда, считает Володин.
«Президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти... очернить нашу общую историю», — заключил он.
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