Володин счел кощунством попытки Польши и Украины переписать историю ВОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины, лидер Польши и главы стран Прибалтики пытаются переписать историю Второй мировой войны, цитирует «Интерфакс».

Володин отметил, что Россия не принимает происходящее в ряде европейских стран, которые перечеркивают память о предках.

«Это не только кощунственно, но и несправедливо», — добавил Володин.

Он вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского, который говорил о причастности Советского Союза к развязыванию ВОВ. Таким образом он отрекся от своего деда, считает Володин.

«Президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти... очернить нашу общую историю», — заключил он.

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