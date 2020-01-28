Трамп пообещал оказать палестинцам помощь в создании государства
Президент США Дональд Трамп уведомил, что отправил письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу, в котором описал план «сделки века», призванной осуществить израильско-палестинское урегулирование. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в послании было указано, что территории, которые, возможно, будут выделены для нового государства, станут открытыми и нетронутыми на четырехлетний период.
«Мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием ими государства», — отметил Трамп.
Американский лидер также подчеркнул, что если Аббас встанет на мирный путь, то США и прочие государства, окажут палестинскому лидеру помощь в различных сферах.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к заключению «сделки века».
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