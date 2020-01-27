Глава Чувашии отверг домыслы о неуважении спасателей после шутки с ключами
Глава Чувашии Михаил Игнатьев высказался на фоне разгоравшегося скандала после его шутки над сотрудником МЧС, которого он заставил подпрыгнуть. Это заявление опубликовано на его официальном сайте.
До этого в сеть выложили видео, где Игнатьев во время вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы спасатель подпрыгнул.
Игнатьев заявил, что он не хотел обидеть спасателей. Он также отвергает домыслы о своем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.
Он рассказал, что в 2020 году вместе со спасателями участвовал в тушении лесных пожаров.
«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились», — заключил он.
В понедельник, 27 января, комиссия партии «Единая Россия» по этике рассмотрит вопрос об исключении чиновника из своих рядов.
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