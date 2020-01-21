Путин посетит Израиль и Палестину

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит не только Израиль, но и Палестину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, до этого, в среду, 22 января у Путина запланирована поездка в Липецкую область.

«В последующие два дня будут региональная [поездка] — в Липецкую область, и международная поездка — в Израиль и Палестину», — рассказал Песков.

Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с Путиным ближневосточную проблематику.

В Израиле президента РФ ждут на пятый Всемирный форум памяти Холокоста.