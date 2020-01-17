Зеленский намерен найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский обязал правоохранительные органы в течение двух недель выявить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Он сказал, что следует выяснить, кто это сделал, найти их и разобраться.

Лидер государства также добавил, что следует установить участников переговоров, и выяснить, при каких обстоятельствах они проходили.

Помимо этого, Зеленский потребовал разработать меры, которые позволят исключить инциденты такого рода в будущем и технически обеспечить защиту информации. Он назвал данный вопрос «вопросом национальной безопасности».

До этого в сети была обнародована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов».

После этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент.