Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент. Об этом пишет «Интерфакс».

Он сказал, что кабмину стоит сосредоточиться на положениях послания президента Федеральному Собранию и заняться их реализацией.

Об этом новый премьер-министр заявил в ходе встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Он поблагодарил Медведева за совместную работу и призвал остальных чиновников не отступать от своих обязанностей.

Мишустин также добавил, что как только будет объявлен состав нового кабинета, будет проведена встреча.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на назначение премьер-министром.

Госдума одобрила Мишустина на пост премьер-министра 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.