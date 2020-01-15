Толстой: отставка кабмина не отразится на процессе реализации послания президента
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой оценил влияние отставки кабмина на процесс реализации послания президента, передает ТАСС.
По словам Толстого, он «практически на 100% уверен», что эти перемены не повлияют на динамику реализации послания.
Он также считает, что у правительства тоже есть пакет законодательных предложений. И поскольку правительство исполняет свои обязанности, то будет вносить эти законодательные предложения в установленном порядке в Госдуму.