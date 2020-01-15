Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году. Об этом он сказал в интервью газете «Взгляд».

Он предположил, что некоторые литовские политики желают в настоящее время «заняться именно этим».

«Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации? Хотя Анушаускас веселит своих избирателей, но хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы», — сказал Соловьев.

Ранее Анушаускас заявил, что 2020 год станет хорошей возможностью начать отмечать 410-летие, когда когда польские и литовские войска захватили Москву.

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