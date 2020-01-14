Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться на больших городских экранах по Москве. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что для «информационной поддержки» послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы «Космос», дома № 28 на Новом Арбате, а также здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и ТЦ «Ереван-Плаза».

Замглавы исполкома Общественного народного фонда (ОНФ) по информационной политике Ирина Плещева рассказала, что идея масштабной трансляции послания российского лидера возникла после проведения в библиотеках по стране обсуждение пресс-конференции главы государства.

Уточняется, что послание также будет транслироваться в аэропортах, московских барах и кафе. Жители Адыгеи смогут увидеть его в поликлиниках и МФЦ. Кроме того, послание покажут на МКС.

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