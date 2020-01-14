Хафтар уехал из Москвы, не подписав перемирие

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ливийский военный источник.

Как уточняется, он отказался подписывать соглашение из-за отсутствия установленных временных рамок о сроках прекращения существования и роспуска вооруженных формирований.

При этом большая часть пунктов удалось согласовать.

Также источник отметил, что он направился улетел в Бенгази.

До этого стало известно, что спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, являющийся сторонником Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, отправится в Москву для обсуждения прекращения огня в стране.