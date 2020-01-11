Меркель назвала неправильными санкции США против «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поддерживать проект «Северный поток – 2», несмотря на санкции США, передает РИА «Новости».

«Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции», — сказала Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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