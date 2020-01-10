В Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки

Абхазские власти считают, что решение парламента республики об отставке президента Рауля Хаджимба может осложнить ситуацию в регионе. Об этом говорится на сайте лидера республики.

Как говорится в заявлении, решение парламента Абазии представляется как шанс для недопущения дальнейшей дестабилизации, однако оно может только усугубить ситуацию.

«Принятое парламентом обращение... привести к необратимым последствиям для страны», — добавляется в сообщении.

В конце заявления говорится, что президент просит оппозицию сесть за стол переговоров и обсудить злободневные вопросы.

Накануне стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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