В Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки
Абхазские власти считают, что решение парламента республики об отставке президента Рауля Хаджимба может осложнить ситуацию в регионе. Об этом говорится на сайте лидера республики.
Как говорится в заявлении, решение парламента Абазии представляется как шанс для недопущения дальнейшей дестабилизации, однако оно может только усугубить ситуацию.
«Принятое парламентом обращение... привести к необратимым последствиям для страны», — добавляется в сообщении.
В конце заявления говорится, что президент просит оппозицию сесть за стол переговоров и обсудить злободневные вопросы.
Накануне стало известно, что протестующие ворвались в администрацию главы Абхазии с требованием отправить в отставку президента. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
— Президент Абхазии Хаджимба отказался уходить в отставку