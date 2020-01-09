Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
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Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбу, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава государства заявил, что отказывается уходить с поста.
Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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