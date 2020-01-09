Трюдо обсудил с Трампом крушение украинского самолета в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Ближнем востоке и крушение украинского авиалайнера в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии канадского премьера.

Отмечается, что Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Лидеры сошлись во мнении, что необходимо провести тщательного расследования с целью установления причин крушения самолета.

Также Трюдо и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и дальнейшие шаги в отношении Ирана.

«Они обсудили необходимость деэскалации напряженности и подчеркнули важность поддержания стабильности в Ираке и продолжение борьбы с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России), — заявили в канцелярии.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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