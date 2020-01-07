Трамп пообещал Ираку санкции в случае неуважения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Ирак будут ждать санкционные меры, если страна станет неуважительно себя вести, передает Reuters.

«К нам должны относиться уважительно», — подчеркнул политик.

Трамп потребовал, чтобы Ирак относился к Штатам с уважением. Если поведение страны будут достойное, то санкции ей грозить не будут.

«Я говорил о санкциях, но говорил об этом только в том случае, если к нам отнесутся неуважительно», — объяснил Трамп.

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