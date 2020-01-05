Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани
В МИДе Катара попросили соблюдать сдержанность после убийства в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается в заявлении, это необходимо, чтобы обойтись без прямой, либо косвенной вооруженной эскалации в Ираке.
«Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность», — написано в сообщении министерства.
В ведомстве также предупредили, что результатом демонстрации насилия в Ираке могут стать печальные последствия.
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