Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

В МИДе Катара попросили соблюдать сдержанность после убийства в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении, это необходимо, чтобы обойтись без прямой, либо косвенной вооруженной эскалации в Ираке.

«Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность», — написано в сообщении министерства.

В ведомстве также предупредили, что результатом демонстрации насилия в Ираке могут стать печальные последствия.

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