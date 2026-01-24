Экс-глава МИД Австрии считает, что Мадуро рано «списывать со счетов»

Кнайсль: многие недооценили Мадуро, которого пока рано «списывать со счетов»

Многие на международной арене недооценили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает ТАСС.

Она напомнила, что до похищения Мадуро отказался предать свою страну и покинуть ее.

«История далека от завершения. Мадуро может либо стать мучеником и войти в учебники истории, либо он может вернуться. Он еще не настолько стар, чтобы его списывать со счетов. Это далеко не конец», — сказала экс-глава МИД Австрии.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

