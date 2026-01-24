Робби Уильямс стал рекордсменом Великобритании, обойдя The Beatles

Британский музыкант Робби Уильямс установил новый рекорд по числу альбомов одного исполнителя, возглавлявших национальный хит-парад Великобритании, опередив группу The Beatles. Об этом сообщила The Official Charts Company, формирующая официальные музыкальные чарты страны.

Поводом для рекорда стал релиз нового альбома BRITPOP, вышедшего 23 января и сразу занявшего первую строчку чарта. Таким образом, эта работа стала для Уильямса уже 16-м альбомом, поднявшимся на вершину рейтинга. В The Official Charts Company уточнили, что за всю сольную карьеру музыканта лишь один его альбом — Reality Killed The Video Star 2009 года — не смог стать лидером, остановившись на втором месте.

Сам артист отметил, что давно мечтал записать именно такой альбом, и признался, что успех BRITPOP имеет для него особую ценность. Он подчеркнул, что добиться этого результата ему помогла поддержка поклонников, сопровождавших его на протяжении всей карьеры.

Робби Уильямс родился в 1974 году в городе Сток-он-Трент. Широкую известность он получил в подростковом возрасте как участник группы Take That, а с середины 1990-х начал сольную карьеру. По оценкам, суммарные мировые продажи его альбомов составляют от 75 до 80 млн копий, что делает Уильямса одним из самых коммерчески успешных музыкантов Великобритании.

