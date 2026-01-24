Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Робби Уильямс стал рекордсменом Великобритании, обойдя The Beatles

Робби Уильямс возглавил британский чарт в 16-й раз и обошел The Beatles
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Британский музыкант Робби Уильямс установил новый рекорд по числу альбомов одного исполнителя, возглавлявших национальный хит-парад Великобритании, опередив группу The Beatles. Об этом сообщила The Official Charts Company, формирующая официальные музыкальные чарты страны.

Поводом для рекорда стал релиз нового альбома BRITPOP, вышедшего 23 января и сразу занявшего первую строчку чарта. Таким образом, эта работа стала для Уильямса уже 16-м альбомом, поднявшимся на вершину рейтинга. В The Official Charts Company уточнили, что за всю сольную карьеру музыканта лишь один его альбом — Reality Killed The Video Star 2009 года — не смог стать лидером, остановившись на втором месте.

Сам артист отметил, что давно мечтал записать именно такой альбом, и признался, что успех BRITPOP имеет для него особую ценность. Он подчеркнул, что добиться этого результата ему помогла поддержка поклонников, сопровождавших его на протяжении всей карьеры.

Робби Уильямс родился в 1974 году в городе Сток-он-Трент. Широкую известность он получил в подростковом возрасте как участник группы Take That, а с середины 1990-х начал сольную карьеру. По оценкам, суммарные мировые продажи его альбомов составляют от 75 до 80 млн копий, что делает Уильямса одним из самых коммерчески успешных музыкантов Великобритании.

Ранее группа BTS объявила о выпуске нового альбома 20 марта 2026 года, после четырехлетнего перерыва.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697573_rnd_3",
    "video_id": "record::d53110b7-0f05-444c-a616-5a1876e9f221"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+