Общество

Владелец пекарни «Машенька» расширит ассортимент после заказа для помощника Трампа

Владелец «Машеньки» расширит ассортимент после заказа для чиновника из США
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что изменит меню заведения после заказа для высокопоставленного чиновника из США и добавит в ассортимент американскую выпечку.

22 января пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для, предположительно, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он приезжал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Максимова, после этого многие клиенты пекарни захотели попробовать десерты, которые были изготовлены для иностранного чиновника. Бизнесмен отметил, что пекари и кондитеры попробовали несколько разных рецептов, чтобы американская выпечка получилась очень вкусной.

В пекарне поступят в продажу маффины с черничным джемом, с малиновым, клубничным, традиционные американские пироги яблочные, брауни, шоколадное печенье. Оставшиеся десерты, которые не были отправлены гостю из-за океана, были быстро распроданы, поделился Максимов.

Напомним, в ходе прямой линии в декабре прошлого года Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Максимов также рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что находится в контакте с подмосковными властями по вопросу пекарни.

Ранее власти Подмосковья предложили поддержку пекарне «Машенька».

