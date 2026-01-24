Размер шрифта
Общество

Соучастница похищения подростка в Красноярске заявила об угрозах

Фигурантке дела об афере с красноярским подростком угрожали лжеправоохранители 
Жительница Сургута, подозреваемая в фиктивном похищении подростка из Красноярска, рассказала, что ей звонили и угрожали люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе допроса девушка рассказала, что ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что ей может грозить опасность и ей необходимо приехать в Красноярск.

В своих показаниях фигурантка также отметила, что мошенники связывались с ней по телефону и через мессенджер.

По информации следствия, 21 января 2026 года фигурантка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск из Сургута. На следующий день она пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и забрали 3 млн рублей. Вечером того же дня она она отдала деньги мошенникам, оставив часть из похищенной суммы себе. После этого девушка и мальчик отправились в квартиру, арендованную ранее мошенниками, где ждали дальнейших указаний.

Об исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена стало известно 22 января. Его разыскивали полицейские и волонтеры. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. Мальчика нашли 24 января на съемной квартире вместе с 18-летней девушкой, которую позднее задержали.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.
 
