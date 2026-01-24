Сенатор Джабаров: Россия и Европа наладят отношения после смены лидеров на Западе

Отношения между Россией и Европой наладятся после того, как нынешние лидеры стран Запада покинут занимаемые должности. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, с нынешними руководителями Германии, Британии и Франции «договориться практически невозможно». Они являются поколением «русофобски настроенных» лидеров и должны покинуть политическую арену, считает сенатор. После этого есть вероятность «появления позитивных моментов в наших отношениях».

При этом Джабаров заметил, что кадровые перестановки являются внутренними делами стран. Политик выразил надежду, что рядовые европейцы поймут бесперспективность выбранного их властями курса.

15 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом». Он выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что для Европы пришло время начать переговоры с Россией. В декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что для ЕС может стать полезным возобновление диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

