Теннисист Медведев о сопернике: не люблю играть с ним, но и он ненавидит эти матчи

Теннисист Медведев заявил, что не любит играть против американца Тьена
Dan Peled/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) признался, что не любит играть против своего следующего соперника — Лернера Тьена из США.

«Проблема в том, что я не люблю играть против Лернера, но он, должно быть, тоже ненавидит матчи со мной. Во всех наших матчах я подавал на победу или что-то в этом роде. Длинные и изнурительные розыгрыши и так далее. Но я собираюсь насладиться игрой», — заявил он.

Матч четвертого круга Australian Open состоится 25 января, его ориентировочный старт — 3:00 по московскому времени.

В поединке третьего круга турнира Медведев обыграл представителя Венгрии Фабио Марожана. Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Проиграв первые два сета Марожану со счетом 6:7 (5:7), 4:6, Медведев сумел отыграться в трех следующих — 7:5, 6:0, 6:3.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Ранее Карен Хачанов завершил выступление на Australian Open. 

