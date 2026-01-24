Звезда сериала «Солдаты» попал в больницу

Mash: прапорщика Шматко из «Солдат» госпитализировали из-за жалоб на зрение

Звезду сериала «Солдаты», сыгравшего роль прапорщика Шматко, Алексея Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, 63-летний актер пожаловался на пелену в глазах и ореолы вокруг света по вечерам. Он сообщил медикам, что стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом.

Врачи провели необходимые обследования. Вероятно, что актеру предстоит операция по замене хрусталика.

Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ. Он приобрел широкую известность после выхода сериала «Солдаты», также он снимался в фильмах «ДМБ», «Елки», «Ночной дозор», «Майор Гром» и других. Его фильмография насчитывает более 110 проектов.

В прошлом году Маклакова госпитализировали после жалоб на боли в груди. По информации источника, у актера выявили заболевание сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось об актере Владимире Пермякове, которому также требовалась операция на глазах.