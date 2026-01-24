В Белом доме оценили первый день трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ

NBC News: в Белом доме сочли продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби

Первый день трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта, которые проходят в Абу-Даби, оказался продуктивным, заявил телеканалу NBC News неназванный представитель Белого дома.

«Трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся», — рассказал источник.

23 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как для Москвы, так и для Киева вопрос о принадлежности Донбасса остается принципиально важным. Ожидается, что эта тема будет затронута на встречах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, участники переговоров в ОАЭ обсуждают параметры прекращения конфликта. При этом глава государства отметил, что делать выводы о содержании текущих дискуссий пока преждевременно. По его мнению, итоги станут ясны по результатам второго дня заседаний, пишет газета «Известия».

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали, кто может сорвать переговоры в ОАЭ.