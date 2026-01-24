Размер шрифта
Общество

Город на севере Украины почти полностью остался без света

Большая часть Чернигова оказалась обесточена
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Город Чернигов на севере Украины почти полностью остался без света. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что после прилетов в населенном пункте зафиксировали повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

«Почти весь Чернигов остался без электричества», — подчеркивается в тексте.

Также в пресс-службе рассказали, что в связи с блэкаутом объекты критической инфраструктуры в городе начали переводить на режим работы от альтернативных источников питания. В совете предупредили, что для завершения этого технологического процесса требуется некоторое время.

«В настоящее время переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий», — говорится в публикации.

Утром 24 января агентство «РБК-Украина» написало, что сотни тысяч человек в Черниговской области столкнулись с отключением света. Блэкаут произошел из-за повреждения инфраструктурных объектов. На момент написания новости в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в Киеве десятки тысяч домохозяйств остались без света.

