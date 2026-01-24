Губернатор рассказал, когда жителям Мурманска вернут свет

Восстановление нарушенного из-за повреждения опор ЛЭП энергоснабжения в Мурманске и Североморске займет не менее суток. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток», — говорится в сообщении.

При этом, по словам Чибиса, уже сейчас тепло подается в дома, а котельные работают стабильно.

До этого глава региона сообщил, что пять опор линий электропередачи (ЛЭП) обрушились в регионе из-за непогоды. Также Чибис заявил, что на всех котельных было восстановлено электроснабжение. По словам губернатора, в ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома жителей области. Чибис отметил, что уже организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия.

23 января в Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии из-за аварий на линиях «Россетей» в результате низких температур.

Ранее СК возбудил дело в связи с отключением электричества в Мурманске и Североморске.