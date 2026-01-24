В США отменили более восьми тысяч авиарейсов в ожидании снежного шторма

Более восьми тысяч рейсов, запланированных на выходные, были отменены по всей территории США из-за снежного шторма. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, предупреждение о сильном снегопаде распространяется от Нью-Мексико до Новой Англии. Зона предупреждения о снежном шторме охватывает около 140 млн человек.

23 января газета «Известия» со ссылкой на Fox Weather написала, что более 235 млн человек в десятках штатах США — от Аризоны до Мэна — находятся на пути масштабного зимнего шторма. Ожидается, что непогода может спровоцировать длительные отключения электроэнергии. До начала следующей недели в аэропортах страны планируется отменить тысячи рейсов.

Из-за надвигающегося шторма в ряде американских штатов ввели режим чрезвычайного положения. В частности, об этом объявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, сообщил телеканал CBS News.

Ранее американцам рекомендовали не доверять приложению «Погода» от Apple.