Общество

В Москве зафиксировали самую холодную ночь

Синоптик Леус: прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до −17,3°C, что стало новым зимним минимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря 2025 года, когда столбики термометров показали −16,4°C. В других районах столицы температура колебалась от −14,5°C на Балчуге до −20,8°C в Бутово, а в Новой Москве, в Михайловском, морозы усилились до −26,4°C.

В Московской области разброс минимальных температур оказался еще более значительным: от −14,2°C в Солнечногорске до −28,2°C в Черустях. Последнее значение также стало самым низким в Подмосковье с начала зимнего сезона.

В Центральном федеральном округе морозы вплотную приблизились к отметке −30°C. Так, во Владимирской области, в городе Вязники, температура ночью снизилась до −29,8°C. Самым холодным местом Европейской части России стал поселок Вая в Красновишерском районе Пермского края, где зафиксировали −38,2°C.

Леус уточнил, что приведенные показатели актуальны на 06:00 мск. В условиях антициклональной, спокойной и малооблачной погоды минимальные температуры чаще всего отмечаются ближе к восходу солнца, поэтому в утренние часы похолодание могло усилиться еще на несколько градусов.

Синоптики также прогнозируют, что следующая ночь в центральных регионах европейской части России может оказаться еще более морозной.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.

