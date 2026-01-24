В РПЦ объяснили, можно ли отпевать кремированных

Русская православная церковь не запрещает отпевание людей после кремации, хотя традиционным и предпочтительным способом погребения считает захоронение тела в гробу. Об этом РИА Новости сообщил секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике, протоиерей Александр Абрамов.

По его словам, действующее решение Священного синода о христианском погребении усопших не содержит абсолютного запрета на кремацию. Священнослужитель отметил, что в современных условиях этот способ нередко выбирают из соображений удобства или экономии, что, с точки зрения церкви, нельзя считать правильным подходом.

При этом Абрамов подчеркнул, что в ряде ситуаций кремация становится вынужденной мерой. Речь может идти, в частности, о невозможности доставить тело на большое расстояние или о чрезвычайных обстоятельствах, когда альтернативных вариантов попросту нет.

Протоиерей также напомнил, что отказ от кремации как массовой практики был связан с формированием христианской традиции на Руси после ухода от языческих обычаев. В этой связи для православной культуры естественным считается телесное погребение человека в гробу, добавил он.

