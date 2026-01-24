Размер шрифта
Два города в Мурманской области оказались почти полностью обесточены

SHOT: масштабное отключение света произошло в Мурманске и Североморске
Emilio Morenatti/AP

Масштабный блэкаут произошел в двух городах Мурманской области, включая административный центр, из-за аварии. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Обесточенными оказались Мурманск и Североморск. По предварительной информации, отключение света произошло в связи с обрушением линии электропередачи (ЛЭП) под тяжестью накопившегося на фоне непогоды льда.

«В сетях произошло резкое падение напряжения, из-за чего без света и отопления остались жилые дома и объекты критической инфраструктуры», — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что больницам пришлось временно перейти на режим работы с помощью генераторов.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 49 аварийных бригад и 83 единицы специальной техники. На фоне случившегося прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Специалистам предстоит дать оценку своевременности и адекватности мер по содержанию электросетей.

«Из Ленинградской области и Карелии организовали доставку пяти новых опор [ЛЭП]», — отметили авторы публикации.

Они уточнили, что к текущему моменту сотрудникам аварийных служб удалось восстановить электроснабжение всех котельных в регионе.

Ранее в Приморском крае тысячи абонентов остались без света из-за аварии на подстанции.

Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
